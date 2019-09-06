Десятилетие творчества: Джамала выпустила сборник "самых важных песен"
Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Facebook.
"Сегодня (6 сентября - ред.,) я подвожу итоги своих 10 лет творческой жизни. Это настоящая вселенная, разлетевшаяся на тысячи частиц, которые я кропотливо собрала в один сборник - "10" ", - отметила Джалама.
Вместе с тем она подчеркнула, что "10" - "это не зе бест, это не топ песен из хитпарадов", а сборник из важнейших для нее 22 песен.
"И сегодня они выходят в диджитал версии на стриминг-платформах. От моего первого авторского сингла You're Made Of Love до сотрудничества с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом в Solo", - уточнила народная артистка Украины.
Помимо того, Джамала добавила, что впоследствии планирует выпустить еще и лимитированную версию сборника на виниле, "которая выглядит просто невероятно, это настоящий арт".
Певица отметила, что сборник "10" можно послушать онлайн.
- На сегодня дискография Джамалы состоит из пяти полноформатных альбомов, выпущенных в течение 2011-2018 годов (For Every Heart, All or Nothing, Дыхание, 1944 и Крылья), концертного лонгплея "For Every Heart: Live at Arena Concert Plaza" (2012 ), а также двух ЕР: "Thank You" и "1944". Также в ее активе - более 20 видеоклипов.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень