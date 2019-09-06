Депутата Киевсовета подозревают в подделке диплома об образовании, - прокуратура
6 сентября, 2019, 11:37
Депутат, фамилия которого не разглашается, при устройстве на госслужбу использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).
Установлено, что указанный депутат Киевского городского совета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
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