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Espreso.tvОбществоДепутата Киевсовета подозревают в подделке диплома об образовании, - прокуратура

Депутата Киевсовета подозревают в подделке диплома об образовании, - прокуратура


фото: kp
Депутат, фамилия которого не разглашается, при устройстве на госслужбу использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Установлено, что указанный депутат Киевского городского совета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

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