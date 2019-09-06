ЦИК утвердила бюджет на местные выборы: нужно 2,2 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн.
Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467 млн 327,7 тыс. грн .
Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн.
Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 44 млн 265,1 тыс. грн.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень