ЦИК утвердила бюджет на местные выборы: нужно 2,2 млрд грн

6 сентября, 2019, 17:22

ЦИК утвердила объем расходов на местные выборы для включения в бюджетный запрос к проекту Государственного бюджета на 2020 год в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 95 млн 522 тыс. грн.

Также утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Возмещение расходов политическим партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах народных депутатов Украины" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 467 млн 327,7 тыс. грн .

Комиссия утвердила объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 2 млрд 238 млн 76 тыс. грн.

Кроме того, утвержден объем расходов для включения в бюджетный запрос по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год в сумме 44 млн 265,1 тыс. грн.