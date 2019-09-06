Cвитолина жалуется на боль в колене

6 сентября, 2019, 18:46

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась планами после вылета из US Open 2019

Об этом сообщает официальный сайт US Open .

После проигрыша в полуфинальном матче US Open 2019 Серене Уильямс, Элина Свитолина рассказала о планах на осень.

"В субботу у меня рейс в Чжэнчжоу. Первый матч во вторник или в среду, так что нет времени на подготовку. У меня снова появились проблемы с коленом. Сейчас я буду восстанавливаться. Сегодня с коленом все было нормально, потому что я приняла обезболивающие. Но я не хочу принимать таблетки, чтобы заглушить боль. Это неправильно. Мне 24 года, скоро будет 25. Впереди долгая карьера. я не хочу повреждать связки", - поделилась Элина Свитолина.

Украинская теннисистка в обновленном рейтинге гарантированно займет место в топ-3 рейтинга WTA.