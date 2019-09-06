Чорновол просит суд обязать ГБР открыть дела против Портнова

6 сентября, 2019, 15:29

6 сентября бывшая депутат Татьяна Черновол обратилась в суд с просьбой обязать Государственное бюро расследований открыть по ее заявлениям уголовные производства в отношении бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

"Государственное бюро расследований отказывается возбуждать какие-либо уголовные дела против Портнова, причем совершенно игнорируя заявителей и игнорируя любые заявления в нарушение Уголовно-процессуального кодекса", - заявила Чорновил.

По ее словам, несмотря на то, что 3 сентября она внесла два заявления о возбуждении уголовного дела против Портнова, и Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы в течение 24 часов эти заявления были зарегистрированы, внесенные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), уже прошло трое суток и этого не сделали.

"Это означает, что сейчас руководство ГБР нарушает закон. Это означает, что они сейчас отказываются возбуждать любые уголовные дела против Портнова. Сейчас я подаю в суд и буду заставлять ГБР внести мои заявления в Единый реестр досудебных расследований. Они не имели права мне отказать по статье Уголовного процессуального кодекса", - отметила Чорновил.