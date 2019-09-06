Чорновол просит суд обязать ГБР открыть дела против Портнова
Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".
"Государственное бюро расследований отказывается возбуждать какие-либо уголовные дела против Портнова, причем совершенно игнорируя заявителей и игнорируя любые заявления в нарушение Уголовно-процессуального кодекса", - заявила Чорновил.
По ее словам, несмотря на то, что 3 сентября она внесла два заявления о возбуждении уголовного дела против Портнова, и Уголовный процессуальный кодекс Украины требует, чтобы в течение 24 часов эти заявления были зарегистрированы, внесенные в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), уже прошло трое суток и этого не сделали.
"Это означает, что сейчас руководство ГБР нарушает закон. Это означает, что они сейчас отказываются возбуждать любые уголовные дела против Портнова. Сейчас я подаю в суд и буду заставлять ГБР внести мои заявления в Единый реестр досудебных расследований. Они не имели права мне отказать по статье Уголовного процессуального кодекса", - отметила Чорновил.
- Напомним, 2 сентября Татьяна Чорновол сообщила, что Государственное бюро расследований отказалось вносить в Единый реестр досудебных расследований заявления в отношении экс-заместителя главы АП Андрея Портнова.
- Кроме того, Чорновол под стенами ГБР заявила, что люди, связанные с экс-заместителем главы АП Андреем Портновым, могли финансировать президентскую кампанию Владимира Зеленского.
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