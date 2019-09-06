Черная дыра: астрономы получили за первое в мире фото $3 млн
6 сентября, 2019, 21:35
Астрономы, которые первыми в истории сфотографировали черную дыру, получили финансовое вознаграждение в размере трех миллионов долларов
Об этом сообщает Business Insider.
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope разделят между собой 3 миллиона долларов. То есть, каждый получит около 9 тысяч долларов.
- Напомним, что 10 апреля 2019 года астрономы обнародовали первое фото черной дыры, которая расположена в центре галактики Messier 87 (M87), в созвездии Девы - галактика находится на расстоянии более 50 миллионов световых лет от Земли.
- Первая снятая в истории человечества черная дыра в центре галактики M87 в созвездии Девы получила гавайское название Powehi, что переводится как "украшенный темный источник бесконечного созидания".
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