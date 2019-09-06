Британский кризис: оппозиционные партии обещают блокировать инициативу Джонсона о досрочных выборах

6 сентября, 2019, 15:46

Оппозиционные партии Великобритании заявили в пятницу, что не поддержат призыв премьер-министра Бориса Джонсона к проведению досрочных выборов, когда этот вопрос будет вынесен на голосование в понедельник

Об этом сообщает Reuters.

Стороны обсуждали, стоит ли соглашаться с планом Джонсона провести в середине октября выборы, которые могут быть инициированы только в том случае, если две трети законодателей на это согласятся.

Оппоненты Джонсона не хотят одобрять выборы, если не будет гарантий того, что он не выведет страну из ЕС 31 октября без соглашения.

После обсуждений в пятницу оппозиционные парламентарии заявили, что не будут поддерживать выборы, пока правительство не попросит ЕС отложить Brexit. Джонсон сказал в четверг, что он "скорее умрет в канаве", чем сделает это.

Депутаты заявили, что в понедельник или проголосуют против предложения Джонсона, или воздержатся.

Напомним, парламент Великобритании принял законопроект, который блокирует "жесткий" Brexit. После этого премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы, но депутаты отклонили эту инициативу.

Глава правительства заявил, что в пятницу планирует вновь вынести на голосование предложение о досрочных выборах.