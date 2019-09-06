Более 1000 сотрудников: "Киевпастранс" с 1 ноября уволит всех кондукторов

6 сентября, 2019, 16:33

КП "Киевпастранс" сокращает должности кондукторов в связи с переходом на автоматизированную систему оплаты проезда

Об этом "КиевВласть" сообщили в пресс-службе КП "Киевпастранс" в ответ на информационный запрос.

В итоге, почти 1100 человек потеряют работу уже с 1 ноября - именно с этого дня рассчитаться за проезд в муниципальном транспорте можно будет только с помощью электронного билета.

Приказ о сокращении всех должностей кондукторов датирован 15 августа 2019 года. Согласно этому документу, должности контролеров-кассиров в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сокращаются с 1 ноября 2019 года.

В "Киевпастрансе" заверили, что о сокращении кондукторов предупредили в установленном законодательством порядке и при увольнении им должны выплатить выходное пособие. Также отмечается, что не все работающие сейчас на должностях кондукторов покинут предприятие: им, мол, предлагают другие вакантные должности КП, в частности, контролеров.