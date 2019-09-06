Боевики 21 раз обстреляли ВСУ, есть погибший и раненый

6 сентября, 2019, 07:36

5 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 16 обстрелов:

дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовка - из стрелкового оружия;

трижды неподалеку Водяного - с станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.

дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Верхнеторецкого - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.

вблизи пищевики - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов:

в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого - с станковой противотанкового гранатомета.

дважды неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 6 сентября, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

неподалеку Павлополь - из стрелкового оружия;

вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм.

Отметим, что Украина предлагает восстановить Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за увеличения обстрелов в Донбассе