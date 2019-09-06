Боевики 21 раз обстреляли ВСУ, есть погибший и раненый
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 16 обстрелов:
- дважды неподалеку Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовка - из стрелкового оружия;
- трижды неподалеку Водяного - с станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды вблизи Лебединского - из стрелкового оружия.
- дважды неподалеку Новотроицкого - с автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Верхнеторецкого - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Авдеевки - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов.
- вблизи пищевики - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов:
- в районе Зайцево - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого - с станковой противотанкового гранатомета.
- дважды неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ООС погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток, 6 сентября, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
- неподалеку Павлополь - из стрелкового оружия;
- вблизи Водяного - из минометов калибра 82 мм.
Отметим, что Украина предлагает восстановить Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за увеличения обстрелов в Донбассе
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень