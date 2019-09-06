Антикоррупционный суд: поступило дело против руководителя предприятия ВСУ

6 сентября, 2019, 16:05

6 сентября специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд уголовное дело против руководителя предприятия в составе Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

"САП утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд вместе с соглашением о признании виновности обвинительный акт в отношении начальника Домоуправления № 1 Яворивской квартирно-эксплуатационной части района по ч. 2 ст. 364 злоупотребление властью) УК", - говорится в сообщении.

Согласно данным САП, в 2014 году служащий с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, используя власть вопреки интересам службы, незаконно перечислил на ее счета денежные средства государственного бюджета на общую сумму 1,18 млн грн за услуги, которые не предоставлялись.