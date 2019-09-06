Абромавичюс начал расследование в отношении своего предшественника в "Укроборонпроме" Букина

6 сентября, 2019, 12:15

Новая команда "Укроборонпрома" инициировала серию внутренних расследований относительно последних событий в концерне

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

3 сентября журналисты "Бигус.инфо" обнародовали информацию о подписании экс-генеральным директором Павлом Букиным приказа об изменении устава Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Согласно обнародованной информации, изменения в Устав "Укрспецэкспорта" существенно ограничивают полномочия концерна по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

"У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем концерна", - сообщил генеральный директор концерна Абромавичюс.

Он отметил, что уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства.

"Относительно этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий, мы будем обращаться в правоохранительные органы", - отметил Абромавичюс.

Кроме того, Абромавичюс инициировал служебное расследование обстоятельств появления в прессе документов, касающихся внешнеэкономического контракта ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", которые предположительно могут содержать информацию с ограниченным доступом и коммерческую тайну. Для этого в концерне создана специальная комиссия из числа работников Департамента безопасности, Департамента юридической поддержки и правовой экспертизы.

"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях безумной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны агрессора ", - считает генеральный директор.