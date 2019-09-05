Зеленский встретился с американскими сенаторами, которые не получили визу в Россию
5 сентября, 2019, 21:15
5 сентября американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщается в заметке посольства США в Facebook.
"Во время встречи с президентом Зеленским сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США прочно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении.
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