Зеленский встретился с американскими сенаторами, которые не получили визу в Россию

5 сентября, 2019, 21:15

5 сентября американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщается в заметке посольства США в Facebook.

"Во время встречи с президентом Зеленским сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи отметили, что США прочно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и евроатлантическую интеграцию Украины", - говорится в сообщении.