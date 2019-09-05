Зеленский "отпустил" ситуацию в Киеве и поручил ее Богдану, - Кличко
Об этом сообщает BBC Украина.
"К сожалению, те вещи, которые произошли вчера, являются деструктивными. Убежден, что в борьбе за власть люди, которые это делают, ставят свои личные и партийные интересы выше интересов города и страны. [...] Убежден, что этим вопросом занимается Богдан. Я знаю, что он партнер Вавриша во многих строительных проектах в Киеве. Ну, и группа людей, которые это поддерживают. Убежден, что это командная игра ", - сказал он.
Помимо того, Кличко отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно время, чтобы "вникнуть" в ситуацию в городе, поэтому он поручил это Богдану.
"Я встречался с господином Зеленским, мы проговорили много вопросов. Понимаю, что ему нужно время для того, чтобы вникнуть, опуститься в материю и понять, что происходит. У него времени для этого еще не было, поэтому он отпустил ситуацию (в Киеве ) и поручил ее Богдану ", - пояснил Кличко.
Также, по словам главы города, Богдан попросил Кличко координировать все действия по городу с застройщиком Андреем Вавришем и генпродюсером "1 + 1" Александром Ткаченко.
"Когда я обращался к Богдану, еще до парламентских выборов, он сказал:" У меня сейчас тоже нет времени, я прошу тебя координировать все действия по городу Киеву с господином Вавришем и господином Ткаченко. Я спросил, какие у них должности, и почему мэр Киева должен координировать свои действия с людьми, которые не имеют никаких должностей. Они советники, имеют официальный статус, они спецпредставители главы Офиса президента? Ответа я не получил ", - добавил он.
- Напомним, 6 августа эксперт заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан и скандальный застройщик Андрей Ваврыш пытаются незаконно захватить власть в Киеве.
- 4 сентября Кабмин единогласно одобрил увольнение Кличко.
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