Зеленский начал демонтаж украинского государства и его субъектности, - Княжицкий

5 сентября, 2019, 21:20

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий в эфире ток-шоу "Говорит большой Львов" на телеканале Еспресо, комментируя первые законодательные инициативы президента Зеленского

"Пакет законов Зеленского уже назвали" бешеный принтер ". Что он печатает? Это и отмена неприкосновенности, за которую голосовала почти вся наша фракция ( "ЕС" - ред). Но мои коллеги голосовали с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и Конституционного Суда. Бесспорно, что за уголовные преступления нужно преследовать. Но в той редакции, в которой был принят этот закон, он ограничивает политическую неприкосновенность депутатов. Теперь за политическую деятельность будет можно преследовать. Например, если я что-то не то скажу в эфире, то меня можно будет привлечь к ответственности. Если я пойду на митинг и выступлю на Майдане, как я это делал раньше, меня тоже можно будет за это наказать. Если будет еще один Майдан, то роль политиков, которые защищали людей, будет минимальной", - подчеркнул Княжицкий.

Также народный депутат прокомментировал проект закона о законодательной инициативе народа, который большинство парламентариев предварительно поддержали на заседании 3 сентября.

"Они хотят добавить в Конституцию слова, что народ имеет право подавать законы. Но суть не в том, что они добавили слово "народ". А то, что они исключили оттуда, что право законодательной инициативы регулируется Конституцией и перенесли это непосредственно в законы", - сказал Княжицкий.

По словам народного депутата, желание Зеленского быстрее отменить мораторий на землю и запустить масштабную приватизацию, может поставить под угрозу суверенитет Украины.

"Они хотят приватизировать все: газотранспортную систему, атомные электростанции. Фактически они хотят поставить под угрозу суверенитет Украины. Таких законов есть множество и они принимаются без всякого обсуждения. Это происходит, потому что очевидно, мы должны стать территорией для заработка денег крупными мировыми корпорациями. Для этого должен быть мир любой ценой. А мир любой ценой заключается в том, что мы фактически входим под влияние России. Мы превращаемся в Боснию, которая никогда не будет ни в каком НАТО, Евросоюзе, а для этого надо, чтобы все сидели тихо и ни у кого не было желания выйти на протест. Это крайне опасная ситуация ", - отметил народный депутат.