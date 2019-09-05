Известная украинская теннисистка посоветовала Свитолиной, как победить Уильямс

5 сентября, 2019, 13:58

Известная теннисистка Юлия Бейгельзимер посоветовала первой ракетке Украины Элине Свитолиной. как победить американку Серену Уильямс в полуфинале US Open

Об этом сообщает btu.org.ua.

Бейгельзимер, которая завершила карьеру в 2016 году, подчеркнула, что Уильямс делает акцент на физическую мощь, в которой имеет преимущество над всеми своими конкурентками.

"Тактика Уильямс практически всегда основана на силе. Американка захватывает контроль над розыгрышем с первого удара, пытается войти в корт и не дать сопернице даже вздохнуть. Конечно, сказывается то, что Серена гораздо мощнее любой другой спортсменки в туре, это просто другая весовая категория", - сказала Бейгельзимер.

В то же время, она считает, что Уильямс далека от лучшей формы и это необходимо использовать Свитолиной.

"После рождения ребенка она стала еще большей, как мне кажется, физически находится не в очень хорошей форме. Поэтому ее нужно заставлять двигаться с самого начала матча, чтобы уже к концу первого часа американка играла на усталости", - посоветовала Бейгельзимер.

Свитолина встретится с Уильямс в полуфинале US Open в ночь с четверга на пятницу в 2:00 по киевскому времени.

В рейтинге WTA Серена Уильямс находится на 8-м месте, а Элина Свитолина является 5-й ракеткой мира. Теннисистки встречались между собой 5 раз, 4 победы у американки, 1 - в украинки. В последней встрече между спортсменками, во время Олимпийских игр 2016, победу одержала Свитолина.