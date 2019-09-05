Известная украинская теннисистка посоветовала Свитолиной, как победить Уильямс
Об этом сообщает btu.org.ua.
Бейгельзимер, которая завершила карьеру в 2016 году, подчеркнула, что Уильямс делает акцент на физическую мощь, в которой имеет преимущество над всеми своими конкурентками.
"Тактика Уильямс практически всегда основана на силе. Американка захватывает контроль над розыгрышем с первого удара, пытается войти в корт и не дать сопернице даже вздохнуть. Конечно, сказывается то, что Серена гораздо мощнее любой другой спортсменки в туре, это просто другая весовая категория", - сказала Бейгельзимер.
В то же время, она считает, что Уильямс далека от лучшей формы и это необходимо использовать Свитолиной.
"После рождения ребенка она стала еще большей, как мне кажется, физически находится не в очень хорошей форме. Поэтому ее нужно заставлять двигаться с самого начала матча, чтобы уже к концу первого часа американка играла на усталости", - посоветовала Бейгельзимер.
Свитолина встретится с Уильямс в полуфинале US Open в ночь с четверга на пятницу в 2:00 по киевскому времени.
В рейтинге WTA Серена Уильямс находится на 8-м месте, а Элина Свитолина является 5-й ракеткой мира. Теннисистки встречались между собой 5 раз, 4 победы у американки, 1 - в украинки. В последней встрече между спортсменками, во время Олимпийских игр 2016, победу одержала Свитолина.
- 3 сентября, в четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Йоханну Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
- 4 сентября Серена Уильямс победила китаянку Цян Ван и получила право встретиться с Элиной Свитолиной в полуфинальном матче US Open.
- Свитолина поделилась ожиданиями от матча против легендарной американки Уильямс.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень