Высший антикоррупционный суд ждет более 200 громких дел, - Зеленский

5 сентября, 2019, 11:44

На законодательном уровне необходимо обеспечить работу Высшего антикоррупционного суда только на топ-коррупции

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю начала работы ВАКС, передает УНИАН .

"Есть проблема, которую мы действительно еще не успели решить. Этот вопрос с границами подсудности. Ранее некоторые, не буду вспоминать фамилии, на законодательном уровне постарались, чтобы всю вашу работу можно было заблокировать, то есть - завалить тысячами мелких дел. Кто-то очень хотел бы, чтобы вы ежедневно занимались такими делами, когда какой-то сельский председатель, который как-то не так потратил 200 гривень, и таких дел очень много", - отметил Зеленский.

По словам президента, это все делалось для того, чтобы громкие дела коррупционеров остались "в тени".

"Мы будем вам помогать и на законодательном уровне сделаем все. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел по хищению по поводу коррупционеров - топ-чиновников. И мы поможем, чтобы вы свободно рассматривали эти дела и все эти люди действительно были наказаны", - подчеркнул он.