Возле российско-украинской границы завершается формирование трех новых дивизий РФ, - Скибицкий
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Укринформ.
По его словам, все угрозы определены в документах, в частности, в Военной доктрине, но есть угрозы, которые сегодня остаются актуальными и которые нужно не просто отслеживать, а нужно принимать меры по их нейтрализации или недопущению повышения их уровня.
"Во-первых, одна из основных угроз - это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Она остается, и РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск. На сегодня, начиная с 2015 года, уже по сути завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы - это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии", - пояснил Скибицкий
Он добавил, что продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, "которая непосредственно будет действовать на нашем направлении".
"И по планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 - начале 2020 года. То есть это те меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении", - отметил представитель разведки.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции