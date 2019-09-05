Возле российско-украинской границы завершается формирование трех новых дивизий РФ, - Скибицкий

5 сентября, 2019, 13:51

Сейчас завершается формирование трех новых российских дивизий вблизи украинской границы, которое велось с 2015 года

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Укринформ.

По его словам, все угрозы определены в документах, в частности, в Военной доктрине, но есть угрозы, которые сегодня остаются актуальными и которые нужно не просто отслеживать, а нужно принимать меры по их нейтрализации или недопущению повышения их уровня.

"Во-первых, одна из основных угроз - это угроза территориальной целостности Украины и возможность восстановления широкомасштабных боевых действий, а то и даже широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Она остается, и РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск. На сегодня, начиная с 2015 года, уже по сути завершается формирование трех российских дивизий у нашей границы - это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии", - пояснил Скибицкий

Он добавил, что продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, "которая непосредственно будет действовать на нашем направлении".

"И по планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 - начале 2020 года. То есть это те меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении", - отметил представитель разведки.