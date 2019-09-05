Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку, - СМИ

5 сентября, 2019, 22:50

В Черкасской области 51-летний водитель BlaBlaCar Александр Андриенко отвез девушку в лес и изнасиловал

Об этом сообщают "Вечерние Черкассы" и "Новое время".

По словам девушки, это произошло 30 августа по дороге из Одессы в Черкассы. Водитель угостил пассажирку кофе, после чего она почувствовала слабость и начала засыпать. Однако, по дороге она писала своему парню, что боится водителя и посылала геолокации.

"По дороге мужчина угостил кофе, после которой девушка стала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол, девушка ничего ему не сделает. Едва в сознании после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию. Не дождавшись, пока девушка потеряет сознание, водитель блаблакара отвез ее в лес и изнасиловал", - написала подруга пострадавшей Анастасия Липинская в Facebook.

Кроме того, в сообщении сказано, что изнасилование произошло в Смелой и пострадавшая девушка обратилась в полицию и к медэкспертам.

"Дело возбуждено по ч.1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса, данное лицо допрошено следователем, следователь обратился с ходатайством в суд по назначению экспертизы, ведется соответствующая работа. Она обратилась 31 августа, в тот же день было открыто производство, ее одежда также был изьята в первый же день ", - заявил представитель полиции.

Кроме того, информацию о жалобе пассажирки подтвердили в компании BlaBlaCar. В ее комментарии под сообщением Липинской сказано, что представители компании сразу же связались с полицией, чтобы передать данные водителя, но "по состоянию на 5 сентября полиция еще не отреагировала".

Скриншот комментария BlaBlaCar.

В дополнение, по словам Липинской, полиция несколько дней отказывалась принять одежду потерпевшей, которую она привезла в качестве вещественного доказательства, а когда наконец сделала это, то отказалась выдавать документы о подтверждении принятия вещественных доказательств. Липинская подчеркнула, что пострадавшую не информируют о ходе расследования, не предоставляют доступ к результатам судмедэкспертизы и в целом "полиция ничего не делает, чтобы задержать насильника".