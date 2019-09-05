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Espreso.tvОбществоВ Японии поезд столкнулся с грузовиком

В Японии поезд столкнулся с грузовиком


фото: https://english.kyodonews.net
5 сентября в японском городе Йокогама пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Пострадали по меньшей мере 30 человек

Об этом сообщает Kyodo.

"По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком и его схода с рельсов, которое произошло в четверг в японском городе Иокогама по соседству с Токио", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов. Головной вагон поезда получил серьезные повреждения. Сейчас над местом инцидента поднимаются черные клубы дыма.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства.

 

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