В Японии поезд столкнулся с грузовиком

5 сентября, 2019, 16:50

5 сентября в японском городе Йокогама пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Пострадали по меньшей мере 30 человек

Об этом сообщает Kyodo.

"По меньшей мере 30 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком и его схода с рельсов, которое произошло в четверг в японском городе Иокогама по соседству с Токио", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на одном из железнодорожных переездов. Головной вагон поезда получил серьезные повреждения. Сейчас над местом инцидента поднимаются черные клубы дыма.

На месте работают спасатели. Полиция выясняет обстоятельства.