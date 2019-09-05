В украинском прокате стартует фильм о Василие Стусе "Запрещенный"

5 сентября, 2019, 15:23

Премьера ленты об украинском поэте, политзаключенном Василие Стусе состоится в годовщину его гибели

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Фильм "Запрещенный" рассказывает о последних годах жизни репрессированного украинского поэта и диссидента Василия Стуса, его борьбе с советской системой и попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который поэт пытался передать из тюрьмы на свободу.

Картина "Запрещенный" была создана при содействии Госкино. Фильм получил государственную финансовую поддержку в размере 19 млн 264,5 тыс. грн. А общий бюджет картины - 38 млн 529 тыс. грн.

Режиссером выступил Роман Бровко, авторами сценария стали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсером - Артем Денисов, компания UM-GROUP.

Главные роли сыграли Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Год назад вокруг ленты разгорелся скандал. Из сценария фильма о Василия Стуса вырезали сцену финального судебного заседания над поэтом, адвокатом которого был Виктор Медведчук - в настоящее время кум президента России Владимира Путина и пророссийский политик.

Съемочная группа тогда объяснила, что кадры с Медведчуком были вырезаны, чтобы не стать "политическим инструментом". Но потом стало известно, что вырезать кусок фильма требовали представители Медведчука. Впоследствии создатели фильма обещали вернуть в ленту вырезанную сцену.

Заметим, что в реальной жизни Медведчук, несмотря на то, что должен был защищать Стуса в суде, полностью согласился с надуманными обвинениями суда и поэта бросили в тюрьму, где он и умер.

Кроме того, сын поэта Дмитрий Стус в 2018 году заявил, что отказался сотрудничать с создателями фильма об отце, поскольку ему якобы категорически не понравился сценарий ленты.