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Espreso.tvМирВ Сирии погибли трое российских спецназовцев, - СМИ

В Сирии погибли трое российских спецназовцев, - СМИ


фото: reuters
Вечером 4 сентября в районе населенного пункта Джурин в провинции Идлиб в Сирии были убиты по меньшей мере трое российских спецназовцев

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Группа из восьми человек двигалась в опорный пункт, не пересекая линию конфликта. За 30 метров до надзорного поста произошли два взрыва мин ОЗМ-72. Трое офицеров погибли, еще двое были ранены. Министерство обороны России эту информацию не комментирует.

Между тем издание Al Masdar сообщает, что бойцы близкого к Турции "Фронта национального освобождения" заявили, что на этой неделе на востоке провинции Идлиб в Сирии были убиты или ранены несколько российских спецназовцев. Они якобы попали в засаду, погибли по меньшей мере девять военных. Об этом передает "Дождь".

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