В сеть "слили" номера более 400 млн пользователей в Facebook

5 сентября, 2019, 12:31

Сотни миллионов телефонных номеров, с которыми связаны Facebook-аккаунты, оказались в Интернете

Об этом пишет TechCrunch.

Сервер с номерами содержал более 419 млн записей в нескольких базах данных о пользователях по странам. С 419 млн номеров 133 млн записей принадлежащих гражданам США, 50 млн записей данных жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. Некоторые записи также указывали имя, пол и местонахождение пользователя по странам.

Но поскольку сервер не был защищен паролем, каждый мог его найти и получить доступ к базе данных.

Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в аккаунте. Идентификатор Facebook пользователя, как правило, является длинным, уникальным и общедоступным номером, связанным с его аккаунтом, который легко использовать для выявления имени пользователя аккаунта.

В Facebook считают, что эти данные собрали с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.