В сеть "слили" номера более 400 млн пользователей в Facebook
Об этом пишет TechCrunch.
Сервер с номерами содержал более 419 млн записей в нескольких базах данных о пользователях по странам. С 419 млн номеров 133 млн записей принадлежащих гражданам США, 50 млн записей данных жителей Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. Некоторые записи также указывали имя, пол и местонахождение пользователя по странам.
Но поскольку сервер не был защищен паролем, каждый мог его найти и получить доступ к базе данных.
Каждая запись содержала уникальный идентификатор пользователя Facebook и номер телефона, указанный в аккаунте. Идентификатор Facebook пользователя, как правило, является длинным, уникальным и общедоступным номером, связанным с его аккаунтом, который легко использовать для выявления имени пользователя аккаунта.
В Facebook считают, что эти данные собрали с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в апреле 2018 года.
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