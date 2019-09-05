В Польше задержали трех украинцев из-за видео с угрозами

5 сентября, 2019, 10:52

Польские полицейские задержали трех граждан Украины, которые угрожали убийством во время торжественных мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве

Как сообщает RMF 24 задержанные - двое мужчин и женщина. Всех троих допросили и отпустили без предъявления обвинений.

По данным полиции, в Интернете появилось видео, на котором задержанные с оружием в руках угрожали совершить нападение в Варшаве во время торжеств.

Полицейские оперативно узнали, по какому адресу было опубликовано провокационное видео, и установили личности авторов.

Троих украинцев задержали в ходе спецоперации контртеррористической полиции. По месту жительства изъяли оружие, которое оказалось не огнестрельным.

Во время допроса задержанные пояснили, что их фильм был шуткой.