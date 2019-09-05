В Польше задержали трех украинцев из-за видео с угрозами
5 сентября, 2019, 10:52
Польские полицейские задержали трех граждан Украины, которые угрожали убийством во время торжественных мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве
Как сообщает RMF 24 задержанные - двое мужчин и женщина. Всех троих допросили и отпустили без предъявления обвинений.
По данным полиции, в Интернете появилось видео, на котором задержанные с оружием в руках угрожали совершить нападение в Варшаве во время торжеств.
Полицейские оперативно узнали, по какому адресу было опубликовано провокационное видео, и установили личности авторов.
Троих украинцев задержали в ходе спецоперации контртеррористической полиции. По месту жительства изъяли оружие, которое оказалось не огнестрельным.
Во время допроса задержанные пояснили, что их фильм был шуткой.
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