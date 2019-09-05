 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Польше задержали трех украинцев из-за видео с угрозами

В Польше задержали трех украинцев из-за видео с угрозами


фото: PAP
Польские полицейские задержали трех граждан Украины, которые угрожали убийством во время торжественных мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве

Как сообщает RMF 24 задержанные - двое мужчин и женщина. Всех троих допросили и отпустили без предъявления обвинений.

По данным полиции, в Интернете появилось видео, на котором задержанные с оружием в руках угрожали совершить нападение в Варшаве во время торжеств.

Полицейские оперативно узнали, по какому адресу было опубликовано провокационное видео, и установили личности авторов.

Троих украинцев задержали в ходе спецоперации контртеррористической полиции. По месту жительства изъяли оружие, которое оказалось не огнестрельным.

Во время допроса задержанные пояснили, что их фильм был шуткой.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 сентября, 2019 четверг

больше новостей

5 сентября, 2019 четверг

4 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать