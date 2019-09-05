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Espreso.tvСпортВ оккупированном Крыму пропал отец украинского футболиста

В оккупированном Крыму пропал отец украинского футболиста


фото: fcdinamo.ge
Отец украинского защитника Александра Каплиенко исчез в Севастополе

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Отец украинского защитника тбилисского "Динамо" Александра Каплиенко исчез в Крыму, а именно в Севастополе. Футболист обратился к болельщикам с просьбой о помощи в поисках отца. Отметим, что человек жил и работал в Крыму.

Украинским фанам Каплиенко известный по выступлениям за "Черноморец", "Металлург", "Металлист" и молодежную сборную Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10 08.2019. Последние место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работы, его напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки НЕ отвечает. Те кто может находятся в Крыму или есть знакомые там. Попросите пожалуйста их выставить этот пост в историю. Кто его видел или есть какая-либо информация, пишите в директ или звоните по этому номеру: +380976136390 Просьба распостронить этот пост

Публикация от Kaplyaa (@ aleksandr.kaplienko)

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