В оккупированном Крыму пропал отец украинского футболиста

5 сентября, 2019, 11:49

Отец украинского защитника Александра Каплиенко исчез в Севастополе

Об этом футболист сообщил в Instagram.

Отец украинского защитника тбилисского "Динамо" Александра Каплиенко исчез в Крыму, а именно в Севастополе. Футболист обратился к болельщикам с просьбой о помощи в поисках отца. Отметим, что человек жил и работал в Крыму.

Украинским фанам Каплиенко известный по выступлениям за "Черноморец", "Металлург", "Металлист" и молодежную сборную Украины.