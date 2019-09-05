В оккупированном Крыму на месте мусульманского кладбища строят водопровод

5 сентября, 2019, 22:15

В оккупированном Крыму на месте древнего мусульманского кладбища проводят строительные работы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"На месте мусульманского захоронения в исчезнувшем с. Унгут Кировского района временно оккупированного Крыма проводятся строительные работы, связанные с прокладкой водопровода из северных районов Крыма в Керчь. Вероятно, что в ходе подготовительных работ к прокладке водопровода на месте захоронения проводятся "археологические раскопки", при этом мусульманские захоронения оккупационная власть пытается представить как "древне-скифские захоронения", - говорится в сообщении.

Местные жители обратились в органы оккупационной администрации с требованием обойти кладбище при сооружении водопровода. Однако, оккупационная администрация РФ в Крыму последовательно пытается нарастить объемы водозабора из местных источников.

Кроме того, это создает серьезные долговременные риски для экологии Крыма. На данный момент уже наблюдаются негативные последствия наращивания объемов водосбора: ухудшение качества подземных вод и засоление почв.

"МВОТ заявляет о недопустимости разрушения захоронений, культовых объектов, объектов исторического наследия на временно оккупированной территории Украины. Неспособность государства-оккупанта обеспечить базовые потребности населения не может быть оправданием подобного варварства", - говорится в сообщении.