В Москве приговорили к 4 годам колонии активиста Котова, который носил передачи украинским морякам
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Суд установил: Котов сделал неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предыдущих 180 дней", - заявил судья Станислав Минин.
Котова осужден по ст. 212.1 Уголовного кодекса России, известной как "дадинская" - от имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, что стал первым осужденным по ней.
Котов пришел на оглашение приговора в футболке с изображением осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.
Прокуратура просила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для активиста Константина Котова.
В августе Пресненский районный суд Москвы арестовал Константина Котова по уголовному делу о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митинга.
Константин Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма Россией, занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО Москвы.
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