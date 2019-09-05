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Espreso.tvОбществоВ Киеве женщина выпала из окна 13-го этажа

В Киеве женщина выпала из окна 13-го этажа

В Киеве, на Печерске из окна 13-го этажа выпала женщина

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Она погибла сразу. На месте происшествия работают правоохранители, опрашивают жильцов дома для выяснения обстоятельств.

Было ли это самоубийство или нет, будут выяснять следователи.

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