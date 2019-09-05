5 сентября, 2019, 17:25

5 сентября в Киеве открыли новые ступени от Андреевской церкви к Аллее художников и парка "Владимирская горка"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Еще несколько лет здесь были заросли, а сегодня - туристический маршрут, уже облюбовали киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви - этими новыми красивыми ступенями. Наш киевский Монмартр становится еще красивее и удобнее! " - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Новые ступени - это сборная железобетонная конструкция с деревянными ступеньками.

Помимо того, по словам мэра, вечером лестница будет хорошо подсвечиваться. Ведь LED подсветка вмонтирована даже в перила.

Руководитель компании Dragon Capital, которая помогла воплотить этот проект, отметил, что компания помогает городу не первый раз и в дальнейшем будет поддерживать интересные проекты.

"Мы передаем на баланс города этот объект. Стоимость его возведения стоила около 4-х миллионов гривен. Мы помогаем городу не впервые. Так живем здесь, работаем и в нашей компании широкая программа социальной ответственности. Мы любим Киев - очень красивый город, имеющий большой туристический потенциал", - сказал Фиала.