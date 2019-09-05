В Киеве открыли новые ступени от Андреевской церкви к Аллее художников
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Еще несколько лет здесь были заросли, а сегодня - туристический маршрут, уже облюбовали киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви - этими новыми красивыми ступенями. Наш киевский Монмартр становится еще красивее и удобнее! " - сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Новые ступени - это сборная железобетонная конструкция с деревянными ступеньками.
Помимо того, по словам мэра, вечером лестница будет хорошо подсвечиваться. Ведь LED подсветка вмонтирована даже в перила.
Руководитель компании Dragon Capital, которая помогла воплотить этот проект, отметил, что компания помогает городу не первый раз и в дальнейшем будет поддерживать интересные проекты.
"Мы передаем на баланс города этот объект. Стоимость его возведения стоила около 4-х миллионов гривен. Мы помогаем городу не впервые. Так живем здесь, работаем и в нашей компании широкая программа социальной ответственности. Мы любим Киев - очень красивый город, имеющий большой туристический потенциал", - сказал Фиала.
- Отметим, что в дальнейшем продолжается реконструкция второй очереди парка "Владимирская горка", через который проходит маршрут. В парке вымостили новые дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения.
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