В Киеве автомобиль протаранил ворота завода Tetra Pak, три человека госпитализированы
5 сентября, 2019, 12:57
В Подольском районе Киева "Хюндай" снес ворота и пробил забор
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По непонятным причинам водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в ворота завода, снес их, и уже не управляемое авто пробило забор.
С травмами различной степени тяжести водителя и двух его пассажирок госпитализировали врачи "скорой". Скорее всего, участники дорожного происшествия пренебрегли ремнями безопасности.
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