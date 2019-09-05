В Киеве автомобиль протаранил ворота завода Tetra Pak, три человека госпитализированы

5 сентября, 2019, 12:57

В Подольском районе Киева "Хюндай" снес ворота и пробил забор

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По непонятным причинам водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в ворота завода, снес их, и уже не управляемое авто пробило забор.

С травмами различной степени тяжести водителя и двух его пассажирок госпитализировали врачи "скорой". Скорее всего, участники дорожного происшествия пренебрегли ремнями безопасности.