В ГНСУ опровергли заявление Лукашенко о "наглухо закрытой границе"
Об этом заявил в эфире ObozTV спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"Сейчас украинские пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Мы не фиксируем увеличение накопления транспорта через какое-то замедление действий пограничников Беларуси. Очередей на пунктах пропуска на выезд из Беларуси нет. Кроме того, мы не фиксируем увеличение количества отказов гражданам, которые едут в Беларусь из Украины, и чтобы они возвращались в обратном направлении ", - отметил представитель ГНАУ.
Демченко отметил, что в 2017-2019 годах на границе Украины с Беларусью зафиксировали уменьшение количества случаев выявления оружия.
Спикер пояснил, что в случае перекрытия пограничных пунктов пропуска белорусская сторона должна была сообщить об этом Украине.
"Возможно, они проводят усиленные меры пограничной безопасности, однако заявления о том, что идет поток оружия из Украины, не соответствуют действительности. Мы не получали от белорусской стороны подтверждения фактов, что именно из Украины незаконно пытались перевозить оружие", - добавил Демченко.
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