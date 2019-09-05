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Espreso.tvОбществоВ Британии пассажир сел за штурвал самолета

В Британии пассажир сел за штурвал самолета

В Великобритании пилот авиакомпании EasyJet опоздал на рейс и пассажиру позволили сесть за штурвал

Об этом пишет газета Manchester Evening News.

Оказалось, что пассажир Майкл Брэдли, который летел в отпуск - квалифицированный пилот. Брэдли связался с авиакомпанией когда узнал о задержке рейса. Он сказал, что работает пилотом, имеет при себе удостоверение пилота и готов сесть за штурвал. Брэдли сказал, что ему перезвонили менее чем через минуту и согласились на предложение. Никто из пассажиров не был против такой замены пилота.

В авиакомпании сообщили, что позволили Брэдли сесть за штурвал после тщательной проверки.

"Это полностью соответствует правилам, поскольку у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего", - заявили в авиакомпании.

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