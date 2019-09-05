В Британии цистерна с джином на 32 тыс. литров попала в аварию и залила трассу

5 сентября, 2019, 15:02

В Британии в графстве Чешир на 7 часов перекрывали трассу после ДТП с участием грузовика, который транспортировал джин

Об этом сообщает Mirror.

Два грузовика столкнулись около 17.30 в среду.

На одном из грузовиков была установлена цистерна с 32 тысячами литров джина. Пожарные установили, что после аварии с нее вытекло восемь тысяч литров.

Движение по трассе временно остановили.

Спасательные службы вели работы в течение всей ночи, чтоб не допустить возгорания алкоголя. Пожарные бригады покрывали разлитый джин пожарной пеной.

Многим водителям пришлось провести несколько часов в своих автомобилях.

Движение по трассе восстановили в 4.30 утра в четверг.