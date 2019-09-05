В Британии цистерна с джином на 32 тыс. литров попала в аварию и залила трассу
5 сентября, 2019, 15:02
В Британии в графстве Чешир на 7 часов перекрывали трассу после ДТП с участием грузовика, который транспортировал джин
Об этом сообщает Mirror.
Два грузовика столкнулись около 17.30 в среду.
На одном из грузовиков была установлена цистерна с 32 тысячами литров джина. Пожарные установили, что после аварии с нее вытекло восемь тысяч литров.
Движение по трассе временно остановили.
Спасательные службы вели работы в течение всей ночи, чтоб не допустить возгорания алкоголя. Пожарные бригады покрывали разлитый джин пожарной пеной.
Многим водителям пришлось провести несколько часов в своих автомобилях.
Движение по трассе восстановили в 4.30 утра в четверг.
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