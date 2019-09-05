В Беларуси теперь заявляют, что не закрыли границу с Украиной, а совершенствуют ее

5 сентября, 2019, 09:15

Республика Беларусь не закрывает пункты пропуска с Украиной, а наоборот, их совершенствует и развивает

Об этом заявил Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, передает 24 канал .

Госсекретарь подчеркнул, что власти страны анонсировали усиление охраны на границе с Украиной для недопущения нелегального ввоза оружия

"Мы рады всем гостям, которые приходят с добрыми намерениями. Однако есть и те, кто приходит с неправомерными намерениями, именно против них и укрепляет границу Беларусь", - пояснил нельзя.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего из этой страны.

В ГНСУ опровергли это заявление.