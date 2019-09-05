В Беларуси теперь заявляют, что не закрыли границу с Украиной, а совершенствуют ее
5 сентября, 2019, 09:15
Республика Беларусь не закрывает пункты пропуска с Украиной, а наоборот, их совершенствует и развивает
Об этом заявил Госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, передает 24 канал .
Госсекретарь подчеркнул, что власти страны анонсировали усиление охраны на границе с Украиной для недопущения нелегального ввоза оружия
"Мы рады всем гостям, которые приходят с добрыми намерениями. Однако есть и те, кто приходит с неправомерными намерениями, именно против них и укрепляет границу Беларусь", - пояснил нельзя.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего из этой страны.
В ГНСУ опровергли это заявление.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень