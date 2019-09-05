Усик перед дебютом в супертяжелом весе мечтает, чтобы его забрали инопланетяне

5 сентября, 2019, 12:55

Украинский боксер Александр Усик перед дебютным боем в супертяжелом весе признался, что мечтает, чтобы за ним прилетели инопланетяне

Об этом Усик рассказал на своем канале в YouTube.

"О чем я мечтаю? О многих вещах, каких-то космических. Мечтаю, чтобы все оружие мира пропало, чтобы люди начали задумываться о своих поступках и исправлять их. Утром еду и думаю: вот бы сейчас инопланетяне спустились и забрали меня к себе хотя бы на пару дней. Я бы съездил к ним, посмотрел, как они живут", - сказал Усик.

Александр Усик сейчас готовится к дебютному бою в супертяжелом весе, который запланирован на 12 октября в Чикаго.