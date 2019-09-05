Украинский фильм "Атлантида" претендует на высшую награду Венецианского кинофестиваля в номинации Orizzonti (ФОТО)

5 сентября, 2019, 18:25

4 сентября на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича. Фильм - о войне и ее последствиях - после 2025 года

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Атлантида" - это смелая арт-хаузная лента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры - ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и даже судмедэксперты.

Творческая группа киноленты "Атлантида" на Венецианском кинофестивале во главе с Валентином Васяновичем, глава Госкино Филипп Ильенко (2014-2019), представители фонда Александра Петровского "Солидарность" из г. Днепр

"Это антиутопия. О результатах войны с Россией. Разумеется, мы выиграли, но получили полностью непригодную для жизни территорию. Главный герой возвращается с войны домой. Заводы закрыты, инфраструктура уничтожена, вода отравлена. Он хочет остаться там и ищет мотивацию, которая его удержит на этой территории. Конец условно счастлив и дает надежду", - рассказал режиссер ленты Валентин Васянович.

Валентин Васянович, фото: Julia Sinkevych / Facebook

Производство фильма поддержало не только Государственное агентство по вопросам кино, но и фонд Александра Петровского "Солидарность".

Этот фильм ставит перед миром вопрос: ЧТО БУДЕТ после окончания войны на Донбассе?

В то же время этот фильм представляет новые тенденции в развитии мирового кинематографа. Что оценило высокое жюри Венецианского кинофестиваля, пригласив ленту для участия в основном конкурсе, - отметила на пресс-конференции в Венеции на острове Лидо представитель фонда Алина Петровская. - Мы верим, что фильм станет классикой нового украинского кино. Потому что выполнен на самом высоком художественном уровне.

Представительница фонда Александра Петровского "Солидарность" Алина Петровская на пресс-пойнт, Венецианский кинофестиваль

Мы хотим показать Европе не картинку войны, а лица героев, которые проходят индивидуальный путь в борьбе за свою любовь, за свою новую жизнь, в борьбе за свою память с которой уже никто не отнимет нашего 5-летнего опыта борьбы за Украину".



Анжелика, Анжелика и Алина Петровские. Венецианский кинофестиваль.

Результаты конкурсной программы 76 Венецианского кинофестиваля станут известны на следующей неделе. Но уже сейчас можно сказать об очередном прорыве полноформатного украинского кино на международный рынок. Причем - в тройку кинофестивалей класса А - Венецианское Биеннале.

Венецианский международный кинофестиваль - старейший кинофестиваль в мире. Проводится ежегодно в сентябре на острове Лидо. Главный приз - "Золотой лев".

Творческая группа киноленты "Атлантида" во время презентации, Венецианский кинофестиваль

"Горизонты" (Orizzonti) являются второй по значимости программой Венецианского кинофестиваля и проводится параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.