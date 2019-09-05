Украинские ВМС испытали новые десантно-штурмовые катера
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Катера уже несколько раз протестированы в акватории Черного моря у берегов Одесской области. Даже при волнении в три балла они уверенно маневрируют и дают максимальные скорости.
Катера построены по стандартам НАТО, поэтому они отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС советского производства. Система управления работает в автоматическом режиме. На борту работает современное навигационное оборудование.
На экранах планшетов, в частности, отражена информация об освещении текущей надводной обстановки.
Среди главных преимуществ построенных «Кентавр» важное место занимает бронированный корпус, автономность плавания, малозаметность в море из-за небольших размеров, маневренности на ходу и при разворотах и оснащения вооружением, что будет достаточным для уничтожения маломерных целей противника.
Кроме того, в процессе строительства удалось увеличить количество десанта - 32 военнослужащих.
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