Украинские ВМС испытали новые десантно-штурмовые катера

5 сентября, 2019, 12:42

Завершены заводские испытания построенных катеров типа "Кентавр", сейчас идет подготовка к проведению государственных испытаний

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Катера уже несколько раз протестированы в акватории Черного моря у берегов Одесской области. Даже при волнении в три балла они уверенно маневрируют и дают максимальные скорости.

Катера построены по стандартам НАТО, поэтому они отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС советского производства. Система управления работает в автоматическом режиме. На борту работает современное навигационное оборудование.

На экранах планшетов, в частности, отражена информация об освещении текущей надводной обстановки.

Среди главных преимуществ построенных «Кентавр» важное место занимает бронированный корпус, автономность плавания, малозаметность в море из-за небольших размеров, маневренности на ходу и при разворотах и оснащения вооружением, что будет достаточным для уничтожения маломерных целей противника.

Кроме того, в процессе строительства удалось увеличить количество десанта - 32 военнослужащих.