Украинец претендует на звание лучшего легкоатлета Европы

5 сентября, 2019, 14:21

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы в августе

Об этом сообщает Европейская ассоциация легкой атлетики в Facebook.

Украинский спортсмен Андрей Проценко поборется за звание лучшего легкоатлета Европы в августе. Голосование происходит в соцсетях, где достаточно лишь лайкнуть пост с Проценко.

В августе прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл "Бриллиантовую лигу-2019" и стал таким образом третьим в истории Украины, кто получил самую престижную награду среди легкоатлетов.