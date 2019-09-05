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Espreso.tvСпортУкраинец претендует на звание лучшего легкоатлета Европы

Украинец претендует на звание лучшего легкоатлета Европы


фото: REUTERS
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы в августе

Об этом сообщает Европейская ассоциация легкой атлетики в Facebook.

Украинский спортсмен Андрей Проценко поборется за звание лучшего легкоатлета Европы в августе. Голосование происходит в соцсетях, где достаточно лишь лайкнуть пост с Проценко.

В августе прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл "Бриллиантовую лигу-2019" и стал таким образом третьим в истории Украины, кто получил самую престижную награду среди легкоатлетов.

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