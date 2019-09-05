Украинец претендует на звание лучшего легкоатлета Европы
5 сентября, 2019, 14:21
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко номинирован на звание лучшего легкоатлета Европы в августе
Об этом сообщает Европейская ассоциация легкой атлетики в Facebook.
Украинский спортсмен Андрей Проценко поборется за звание лучшего легкоатлета Европы в августе. Голосование происходит в соцсетях, где достаточно лишь лайкнуть пост с Проценко.
В августе прыгун в высоту Андрей Проценко выиграл "Бриллиантовую лигу-2019" и стал таким образом третьим в истории Украины, кто получил самую престижную награду среди легкоатлетов.
- 2 марта Андрей Проценко получил серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике.
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