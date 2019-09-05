Украинцы тратят 20% семейного бюджета на коммуналку, - Госстат
Такие данные приводит Государственная служба статистики на основе выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины.
Доля расходов по сравнению с летними месяцами значительно возросла (в III квартале 2018 года она составляла 8,0%).
По данным статистического ведомства, было опрошено 8446 хозяйств. Средний эквивалентный размер домохозяйства составляет 2,11 человек.
По данным Госстата, средние денежные расходы одного домохозяйства в I квартале 2019 года составили 8852,22 грн в месяц.
При этом потребительские денежные расходы одного домохозяйства составили 8036,13 грн (90,8%) в месяц, непотребительские - 816,09 (9,2%).
В потребительских расходах продукты питания занимают 43,8%, непродовольственные - 31,1%, услуги - 15,9%. При этом расходы на продовольственные товары и питание вне дома составили 45,6%.
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