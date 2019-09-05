Топ-менеджера "Ростех" задержали в Италии по подозрению в шпионаже. Путин недоволен

5 сентября, 2019, 17:00

Директор по развитию бизнеса "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК), входящий в государственную российскую корпорацию "Ростех", Александр Коршунов задержан в итальянском Неаполе по запросу США

Его подозревают в шпионаже, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям, Коршунова задержали в аэропорту 3 сентября, власти США подозревают его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009-2017 годах.

Пресс-служба "Ростех" заявила, что госкорпорация разбирается в ситуации и уверена в невиновности своего сотрудника.

Задержание Коршунова прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал это "недобросовестной конкуренции".

По словам Путина, ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. "Это мировая практика, открыта коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли", - заявил российский президент.

5 сентября в Италии должно состояться первое заседание суда, которое рассмотрит вопрос об экстрадиции Коршунова в США, сообщают российские "Ведомости" со ссылкой на источники.

Объединенная двигателестроительная корпорация - одно из крупнейших предприятий по производству двигателей для авиационной, морской и космической техники в России. Кроме того, корпорация занимается производством продукции для нефтегазовой промышленности и турбин для энергетики.