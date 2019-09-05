Свитолина - Уильямс: букмекеры назвали фаворитку полуфинала US Open
5 сентября, 2019, 18:01
Букмекеры считают американку Серену Уильямс фавориткой полуфинального матча Открытого чемпионата США против украинки Элины Свитолиной
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На выход Уильямс в финал они предлагают коэффициент 1.36. На победу в полуфинальной игре Свитолиной дают 3.20.
Матч Свитолина - Уильямс состоится в Нью-Йорке 5 сентября, в ночь с четверга на пятницу по киевскому времени.
В рейтинге WTA Серена Уильямс находится на 8-м месте, а Элина Свитолина является 5-й ракеткой мира. Теннисистки встречались между собой 5 раз, 4 победы у американки, 1 - в украинки. В последней встрече между спортсменками, во время Олимпийских игр 2016, победу одержала Свитолина.
- 3 сентября, в четвертьфинале US Open украинская теннисистка Элина Свитолина победила британку Йоханна Конту и вышла в полуфинал турнира Большого шлема.
- 4 сентября Серена Уильямс победила китаянку Цян Ван и получила право встретиться с Элиной Свитолиной в полуфинальном матче US Open.
- Свитолина поделилась ожиданиями от матча против легендарной американки Уильямс.
- Известная теннисистка Юлия Бейгельзимер посоветовала первой ракетке Украины Элине Свитолиной, как победить американку Серену Уильямс в полуфинале US Open.
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