Свитолина - Уильямс: букмекеры назвали фаворитку полуфинала US Open

5 сентября, 2019, 18:01

Букмекеры считают американку Серену Уильямс фавориткой полуфинального матча Открытого чемпионата США против украинки Элины Свитолиной

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На выход Уильямс в финал они предлагают коэффициент 1.36. На победу в полуфинальной игре Свитолиной дают 3.20.

Матч Свитолина - Уильямс состоится в Нью-Йорке 5 сентября, в ночь с четверга на пятницу по киевскому времени.

В рейтинге WTA Серена Уильямс находится на 8-м месте, а Элина Свитолина является 5-й ракеткой мира. Теннисистки встречались между собой 5 раз, 4 победы у американки, 1 - в украинки. В последней встрече между спортсменками, во время Олимпийских игр 2016, победу одержала Свитолина.