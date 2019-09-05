Супрун, Грымчак и Джапарова: Кабмин одним махом уволил 36 заместителей председателей в 12 министерствах
5 сентября, 2019, 07:25
Правительство уволило 36 заместителей и первых заместителей министра из 12 министерств
Соответствующее распоряжение правительство дало на заседании 4 сентября, передает Интерфакс-Украина .
В частности, уволены:
- С должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковалева.
- С должности заместителя министра спорта Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого заместителя министра - Игорь Гоцул.
- С должности заместителя министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.
- С должности заместителя министра информационной политики Дмитрий Золотухин, а с поста первого заместителя министра - Эмине Джапаров.
- С должности заместителя министра образования и науки Роман Греба и Максим Стриха.
- С должности заместителя министра обороны Игорь Павловский.
- С должности заместителя министра юстиции Светлана Глущенко, Ирина Садовская, Сергей Петухов, Иванна Смачило, Иван Лещина, Денис Чернышев, а с поста первого заместителя министра - Елена Сукманова.
- С должности заместителя министра здравоохранения Павел Ковтонюк и Александр Линчевский, а также первый заместитель министра Ульяна Супрун.
- С должности заместителя министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук и Юрий Бровченко.
- С должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе и Тарас Токарский.
- С должности первого заместителя министра ветеранов Григорий Галаган.
- С должности заместителя министра по оккупированным территориям и перемещенным лицам Виктория Воронина, Юрий Грымчак и Георгий Тука. Также уволен первый заместитель министра Юсуфа Куркчи.
- С должности заместителя министра соцполитики Александра Чуркина.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень