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Espreso.tvОбществоСупрун, Грымчак и Джапарова: Кабмин одним махом уволил 36 заместителей председателей в 12 министерствах

Супрун, Грымчак и Джапарова: Кабмин одним махом уволил 36 заместителей председателей в 12 министерствах

Правительство уволило 36 заместителей и первых заместителей министра из 12 министерств

Соответствующее распоряжение правительство дало на заседании 4 сентября, передает Интерфакс-Украина .

В частности, уволены:

  • С должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковалева.
  • С должности заместителя министра спорта Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого заместителя министра - Игорь Гоцул.
  • С должности заместителя министра культуры Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.
  • С должности заместителя министра информационной политики Дмитрий Золотухин, а с поста первого заместителя министра - Эмине Джапаров.
  • С должности заместителя министра образования и науки Роман Греба и Максим Стриха.
  • С должности заместителя министра обороны Игорь Павловский.
  • С должности заместителя министра юстиции Светлана Глущенко, Ирина Садовская, Сергей Петухов, Иванна Смачило, Иван Лещина, Денис Чернышев, а с поста первого заместителя министра - Елена Сукманова.
  • С должности заместителя министра здравоохранения Павел Ковтонюк и Александр Линчевский, а также первый заместитель министра Ульяна Супрун.
  • С должности заместителя министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук и Юрий Бровченко.
  • С должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе и Тарас Токарский.
  • С должности первого заместителя министра ветеранов Григорий Галаган.
  • С должности заместителя министра по оккупированным территориям и перемещенным лицам Виктория Воронина, Юрий Грымчак и Георгий Тука. Также уволен первый заместитель министра Юсуфа Куркчи.
  • С должности заместителя министра соцполитики Александра Чуркина.
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