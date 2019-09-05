Судья антикоррсуда рассказал о начале работы суда и когда ждать первые приговоры

5 сентября, 2019, 11:41

Судья Высшего антикоррупционного суда Маркин Галабала рассказал о начале работы суда, количество дел, которые ждут судей, и когда ожидать первые приговоры

Об этом он сказал в комментарии Еспресо.TV.

"С сегодняшнего дня только начнутся поступления дел из прокуратуры с обвинительными актами, а также возможно поступление дел из других судов Украины, которые до этого рассматривали коррупционные дела, которые подсудны нам. И безусловно, после того, как дела поступят сюда, состоится их автораспределение между судьями и между коллегиями. Соответственно, только после того начнется их исследование конкретными судьями, конкретными коллегиями, и будут выносить уже на заседание суда", - сказал судья.

"По предварительным подсчетам, приблизительно 200 дел, в которых досудебное расследование осуществлялось НАБУ, которые сейчас рассматриваются в других судах Украины, и которые должны поступить сюда. И, по информации, которая была распространена в СМИ, прокуратура готова нам предоставить новых примерно 200 дел", - сообщил юрист.

По словам Галабала, для 38 судей ВАКС, это достаточно большое количество дел, и объем времени, который пойдет на их исследование и рассмотрение, будет немалым.

"Вряд ли стоит ожидать приговоров по делам раньше начала следующего года", - подытожил судья.