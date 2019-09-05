Суд освободил из-под стражи офицера ВСУ, которого подозревали в работе на ФСБ

5 сентября, 2019, 16:07

Суд освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Ракушина Родиона Пугача.

В частности, в конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.

По словам адвоката, такое решение связано с обменом пленными с РФ. В то же время адвокат отметил, что дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.