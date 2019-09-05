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Espreso.tvОбществоСуд освободил из-под стражи офицера ВСУ, которого подозревали в работе на ФСБ

Суд освободил из-под стражи офицера ВСУ, которого подозревали в работе на ФСБ


фото: radiosvoboda
Суд освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого подозревают в работе на Федеральную службу безопасности России

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Ракушина Родиона Пугача.

В частности, в конце августа по решению суда мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство.

По словам адвоката, такое решение связано с обменом пленными с РФ. В то же время адвокат отметил, что дело против подозреваемого не прекращено, дата обмена еще не определена.

  • Ранее СМИ сообщали, что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха. 9 августа стало известно, что Цемаха включили в список на обмен пленными.
  • 5 сентября экс-начальника ПВО бригады наемников РФ Владимира Цемах, который может быть причастен к уничтожению пассажирского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, отпустили из-под стражи .
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