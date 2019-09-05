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Espreso.tvОбществоСтефанчук назвал задачей номер один разработку нового регламента Рады

Стефанчук назвал задачей номер один разработку нового регламента Рады

Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что необходимо разработать совершенно новый регламент ВР

Об этом он заявил журналистам, передает Еспресо.TV.

"Наша задача номер один - это разработать совершенно новый регламент, за сохранение прав большинства и оппозиции обеспечит быстрое рассмотрение вопросов", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что в противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться неэффективным, "процессом ради процесса, когда вносится какой-то кодекс и умирает под пятью тысячами поправок".

 

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