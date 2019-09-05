Стефанчук назвал задачей номер один разработку нового регламента Рады
5 сентября, 2019, 18:51
Первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что необходимо разработать совершенно новый регламент ВР
Об этом он заявил журналистам, передает Еспресо.TV.
"Наша задача номер один - это разработать совершенно новый регламент, за сохранение прав большинства и оппозиции обеспечит быстрое рассмотрение вопросов", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что в противном случае принятие законов в парламенте будет оставаться неэффективным, "процессом ради процесса, когда вносится какой-то кодекс и умирает под пятью тысячами поправок".
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