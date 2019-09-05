США оштрафовали YouTube на $170 млн за сбор данных о детях

5 сентября, 2019, 08:07

Google и его дочерний видеохостинг YouTube незаконно собирали личную информацию от детей без согласия родителей

Об этом сообщает Федеральная торговая палата США.

В жалобе отмечается, что YouTube нарушил правила, собирая личную информацию - в виде постоянных идентификаторов, используемых для отслеживания пользователей через Интернет - от зрителей каналов, которые направлены на детей, без предварительного уведомления родителей и получения согласия.

"YouTube зарабатывал миллионы долларов, используя идентификаторы, общеизвестные как файлы cookie, для доставки целевых объявлений зрителям этих каналов, согласно жалобе", - рассказали в торговой палате.

Правило COPPA (Children's Online Privacy Protection Act - Закон о защите конфиденциальности в Интернете для детей) требует, чтобы веб-сайты и онлайн-службы, направленные на детей, сообщали об их информационной деятельности и получали согласие родителей перед тем, как собирать личные данные от детей до 13 лет, включая использование устойчивых идентификаторов для отслеживания привычек просмотра интернет-страниц пользователя для ориентированной рекламы.