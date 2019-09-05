США анонсировали развертывание гиперзвуковых ракет

5 сентября, 2019, 12:04

Соединенные Штаты планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов

Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти, сообщает Defence News.

По словам Маккарти, американские партнеры, осуществляющие ракетные разработки, говорили, что, в частности, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД.

Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

"Все это возможно сделать в ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", - сказал он, добавив, что если США смогут достичь прогресса в ближайшие год-полтора , то эти ракеты будут развернуты в указанные сроки.

В свою очередь, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер в рамках этой конференции заявил, что американские военные намерены до конца текущего года провести испытания ранее запрещенной договором РСМД баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. При этом он отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.