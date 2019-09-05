Соучредителя ПЦУ назначили главой экзархата русских церквей в Европе

5 сентября, 2019, 15:20

Константинопольский Синод назначил митрополита Гальского Эммануила (Адамакиса) главой архиепископии русских приходов в Западной Европе

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

В подписанном протоколе патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего экзархата.

Кроме того, патриарх выразил уверенность, что новый глава архиепископии "будет соответствовать ожиданиям Вселенского патриархата".

Стоит заметить, что митрополиту Эммануилу в конце прошлого года Константинополь поручил готовить т.н. Объединительный собор по созданию новой православной церкви в Украине, получившей от Константинополя автокефалию.

О назначении нового главы "русского экзархата" было объявлено за несколько дней до общего собрания архиепископии, где будет принято решение по вопросу о ее воссоединении с Московским патриархатом.

Напомним, что в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске "российского экзархата" и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. Однако, архиепископия не согласилась.

Около месяца назад Московский патриархат официально предложил "российскому экзархату" в Европе присоединиться к РПЦ, чтобы сохранить свой устав и традиции. Со своей стороны Константинополь в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат считал закрытым.