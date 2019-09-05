САП направила первое дело в Антикоррупционный суд

5 сентября, 2019, 18:27

5 сентября антикоррупционные прокуроры направили первый обвинительный акт в новосозданный суд по делу нанесения убытков учреждению

Об этом САП сообщила в заметке в Facebook.

"Специализированной антикоррупционной прокуратурой утверждено и направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением)", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованным документам, речь идет об Андрее Рачкове.

"Согласно установленных фактических обстоятельств дела в течение 2012-2013 годов служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долларов США за работы и услуги, которые не предоставлялись", - говорится в заявлении САП.