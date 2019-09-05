САП направила первое дело в Антикоррупционный суд
Об этом САП сообщила в заметке в Facebook.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой утверждено и направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института Титана, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением)", - говорится в сообщении.
Согласно обнародованным документам, речь идет об Андрее Рачкове.
"Согласно установленных фактических обстоятельств дела в течение 2012-2013 годов служащий, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление государственным предприятием иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долларов США за работы и услуги, которые не предоставлялись", - говорится в заявлении САП.
- Напомним, 5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд ждет более 200 громких дел.
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