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Espreso.tvОбществоС сегодняшнего дня начинает работу Антикоррупционный суд

С сегодняшнего дня начинает работу Антикоррупционный суд

5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд

Об этом передает Еспресо.TV.

Высший Антикоррупционный суд будет рассматривать дела по:

  • Хищению госимущества с использованием служебного положения
  • Злоупотреблению влиянием, властью или служебным положением
  • Использованию бюджетных средств не по назначению
  • Подкупу аудитора, нотариуса или оценщика
  • Предоставлению бюджетных средств или кредитов с государственной сметой без прописанных в нем назначений
  • Предложению или предоставлению взятки должностному лицу, чиновнику или руководителю госпредприятий
  • Похищению, повреждению, присвоению документов, штампов, печатей
  • Нарушению установленных норм оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов

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Суд будет рассматривать дела, где сумма превышает 960 тыс. грн

 

 

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