С сегодняшнего дня начинает работу Антикоррупционный суд
5 сентября, 2019, 09:26
5 сентября в Украине заработал Высший антикоррупционный суд
Об этом передает Еспресо.TV.
Высший Антикоррупционный суд будет рассматривать дела по:
- Хищению госимущества с использованием служебного положения
- Злоупотреблению влиянием, властью или служебным положением
- Использованию бюджетных средств не по назначению
- Подкупу аудитора, нотариуса или оценщика
- Предоставлению бюджетных средств или кредитов с государственной сметой без прописанных в нем назначений
- Предложению или предоставлению взятки должностному лицу, чиновнику или руководителю госпредприятий
- Похищению, повреждению, присвоению документов, штампов, печатей
- Нарушению установленных норм оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов
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Суд будет рассматривать дела, где сумма превышает 960 тыс. грн
- 7 июня 2018 г. Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. Президент Порошенко пообещал до выборов завершить формирование Высшего антикоррупционного суда.
- 11 апреля 2019 г. Петр Порошенко подписал указы, которыми назначил 38 судей в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
- Судьи Высшего антикоррупционного суда с третьей попытки избрали председателя суда: Елену Танасевич, 37-летнюю судью из Харькова.
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