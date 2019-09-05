"Высокая культура общения": в налоговой службе утвердили новый этикет

5 сентября, 2019, 20:00

5 сентября государственная налоговая служба Украины утвердила правила этического поведения, которые обязаны соблюдать все работники службы

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Сегодня мы формируем новую налоговую службу, в которой нулевая толерантность к коррупции, а сотрудники являются профессионалами, которые придерживаются высокой культуры общения с налогоплательщиками, а плательщики, в свою очередь, уважают профессию налоговика", - сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

В новых правилах этического поведения особое внимание уделили проявлениям коррупции. Там также содержится инструкция о том, как должны вести себя работники налоговой в случае, если их руководство данные неправомерные приказы.

Кроме того, в ГНС определят уполномоченных лиц по вопросам этического поведения, которые будут контролировать соблюдение работниками этих правил.