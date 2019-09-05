"Высокая культура общения": в налоговой службе утвердили новый этикет
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"Сегодня мы формируем новую налоговую службу, в которой нулевая толерантность к коррупции, а сотрудники являются профессионалами, которые придерживаются высокой культуры общения с налогоплательщиками, а плательщики, в свою очередь, уважают профессию налоговика", - сообщил глава ГНС Сергей Верланов.
В новых правилах этического поведения особое внимание уделили проявлениям коррупции. Там также содержится инструкция о том, как должны вести себя работники налоговой в случае, если их руководство данные неправомерные приказы.
Кроме того, в ГНС определят уполномоченных лиц по вопросам этического поведения, которые будут контролировать соблюдение работниками этих правил.
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Напомним, в начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу, а в конце марте объявило конкурс.
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8 мая Кабинет Министров назначил Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы на 5 лет.
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Новоназначенный глава налоговой службы Сергей Верланов представил стратегию реформирования ведомств.
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